650 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 19.980,82 TL
Vade Sonu Bakiye: 669.980,82 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 19.275,62 TL
Vade Sonu Bakiye: 669.275,62 TL
QNB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 19.509,14 TL
Vade Sonu Bakiye: 669.509,14 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 19.839,8 TL
Vade Sonu Bakiye: 669.839,8 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 19.013,14 TL
Vade Sonu Bakiye: 669.013,14 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 20.765,72 TL
Vade Sonu Bakiye: 670.765,72 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 18.848,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 668.848,88 TL