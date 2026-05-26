650 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

26 Mayıs 2026 Salı
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ederken, nakit parasını Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yurttaşlar için bankalar arasındaki rekabet kızıştı. 650 bin liranın aylık getirisi değişti. İşte banka banka oranlar…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Akbank

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 19.980,82 TL

Vade Sonu Bakiye: 669.980,82 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 19.275,62 TL

Vade Sonu Bakiye: 669.275,62 TL

QNB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.509,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 669.509,14 TL

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.839,8 TL

Vade Sonu Bakiye: 669.839,8 TL

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 19.013,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 669.013,14 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 20.765,72 TL

Vade Sonu Bakiye: 670.765,72 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 18.848,88 TL

Vade Sonu Bakiye: 668.848,88 TL

Kaynak: Haber Merkezi
