Mezuniyet sevincini Dalaman sokaklarında lokma döktürerek vatandaşlarla paylaşan Dündoğan, okulun uzama sürecine dair yaptığı mizahi açıklamalarla dikkat çekti.

Eğitim hayatının normal süresinden uzun sürmesini bir "strateji" olarak nitelendiren Dündoğan, başarısını kendine has bir mantıkla savundu. Çevresinden aldığı tavsiyeleri hayatına uyguladığını belirten genç mezun, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bir abim bana, 'Üniversiteyi 4 yılda okursan 4 yılda bitirirsin, 5 yılda okursan 1 senede bitirmiş olursun' demişti. Ben de bu bakış açısını örnek aldım. 4 yıllık fakülteyi, normal sürenin üzerine eklediğim zamanı baz alarak aslında 2,5 senede bitirmiş sayılırım."

Eğitim hayatı boyunca farklı işlerle de meşgul olduğunu ifade eden Dündoğan, bu süreçte ailesinin yaklaşımının zamanla değiştiğini dile getirdi. İlk 5 yıl boyunca ailesinden tam destek aldığını ancak sürenin uzamasıyla birlikte ümitlerin tükendiğini belirten Dündoğan, "Ailemin ümidi kesilmişti ama bitirmek icap etti, ben de bitirdim" dedi.

Mezuniyet sevincini lokma dağıtarak paylaşma sözünü henüz 4. sınıftayken veren Dündoğan, bu vaadini yerine getirmek için bankadan kredi çektiğini açıkladı. Lokmacı esnafı "Uğur Abi" ile yaptığı anlaşmayı sadakatle uygulayan Dündoğan, bir sonraki hedefini de esprili bir dille paylaştı:

"Geç oldu ama güç olmadı. Bu lokmayı döktürmek için kredi çekmek durumunda kaldım. Şimdi yeni hedefim, çektiğim kredinin borcu bitince bankanın önünde bir lokma daha döktürmek."