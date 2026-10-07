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Kaynak: Haber Merkezi

ABD’de 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde gerçekleştirilen saldırının faili olarak hüküm giyen eski Binbaşı Nidal Malik Hasan için verilen ölüm cezasının uygulanacağı tarih açıklandı. Hasan’ın 3 Aralık 2026’da Texas’taki Fort Hood’da kurşuna dizilmesi planlanıyor.

Karara ilişkin açıklama, ABD Geçici Kara Kuvvetleri Müsteşarı Adam R. Telle’den geldi. Buna göre infaz, Hasan’ın 5 Kasım 2009’da silahlı saldırı düzenlediği aynı askeri üs içerisinde gerçekleştirilecek.

Hasan hakkındaki ölüm cezasının uygulanmasının önünü ise ABD Başkanı Donald Trump’ın onayı açtı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Trump’ın infaz kararının uygulanmasına onay verdiğini açıklamıştı. Bu onayın ardından idam işleminin gerçekleştirilmesi için resmi süreç başlatıldı.

ABD ordusunun ölüm cezasına başvurduğu son tarih 1961 olarak kayıtlara geçti. Bu nedenle Hasan’ın 3 Aralık’ta infaz edilmesi halinde, ordu bünyesinde 65 yıl sonra ilk kez bir mahkûm hakkında ölüm cezası uygulanmış olacak.

2009’DAKİ SALDIRIDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

Hasan, ABD Ordusunda psikiyatrist olarak görev yaptığı dönemde Fort Hood’daki bir sağlık merkezinde silahlı saldırı düzenledi. 5 Kasım 2009 tarihli saldırının sonucunda 13 kişi yaşamını yitirdi, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Yargılama sırasında saldırının sorumluluğunu kabul eden Hasan, eyleminin gerekçesini Afganistan’a gönderilecek askerlerin Müslümanları öldürmesini önlemek olarak açıkladı.

Askeri mahkemenin 2013 yılında verdiği kararla Hasan, 13 ayrı kasten öldürme ile 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giydi. Mahkeme, eski binbaşı hakkında ölüm cezası uygulanmasına karar verdi.

HUKUKİ BAŞVURU İNFAZI GECİKTİREBİLİR

Hasan’ın idam tarihi 3 Aralık olarak açıklansa da ABD medyasındaki haberlerde sürecin henüz kesinlik kazanmadığı belirtildi.

Eski Binbaşı Hasan’ın federal sivil mahkemeye başvurarak "habeas corpus" kapsamında infazın durdurulmasını isteme hakkının bulunduğu aktarıldı. Söz konusu hukuki sürecin başlaması halinde idamın uzun süre ertelenebileceği ifade edildi.