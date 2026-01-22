Yozgat’ta yaşayan 87 yaşındaki S.C.’nin, 65 yıl önce vefat eden kardeşinin kimliğini kullanarak usulsüz şekilde emekli maaşı çektiği ve çeşitli devlet yardımlarından yararlandığı ortaya çıktı. Olayda yaklaşık 15 milyon liralık kamu zararının oluştuğu belirlendi. Bastonuyla gözaltına alınan S.C. ile birlikte yeğeni, kızı ve torunu da şüpheliler arasında yer aldı.

BANKALARDAN KREDİ ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre, S.C.’nin kardeşi H.E. 65 yıl önce, eşiyse 21 yıl önce hayatını kaybetti. Bunun ardından S.C., kardeşine ait kimliği kullanarak vefat eden eniştesinin emekli maaşını çekmeye başladı. Ayrıca aynı kimlikle bankalardan kredi kullandığı da tespit edildi.

Yozgat, Kayseri ve Ankara’da üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka kredi kartı ve başkasına ait bir kimlik ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

S.C. ile birlikte 53 yaşındaki yeğeni A.E., 64 yaşındaki kızı Z.D. ve 25 yaşındaki torunu L.R.O., “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi ve özel belgede sahtecilik” ile “banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.