19 Mayıs’ta Samsun’da olmayı planlayan Kürtül, yaptığı açıklamada, “Atatürk’e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım” dedi.

Bandırma Vapuru rotasını takip ediyor

Daha önce Cumhuriyet’in 100. yılında Selanik’ten Ankara’ya koştuğunu hatırlatan Kürtül, bu kez de Dolmabahçe’den başlayarak Samsun’a uzanan bir rota izlediğini belirtti.

Koşusuna 20 Nisan’da Üsküdar’dan başladığını ifade eden Kürtül, “Sahil boyunca ilerliyoruz. Bugün 10. etap ve Zonguldak’a vardık. Toplam 30 etap planladık, yani koşunun üçte birini tamamladık” diye konuştu.

“HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR”

Koşu sürecinde ciddi bir sorun yaşamadığını belirten Kürtül, yol boyunca zaman zaman vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Bitiş noktalarında dostlarının kendisini karşıladığını ifade eden Kürtül, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini dile getirdi.

GENÇLERE SPOR ÇAĞRISI

Mesleğinin diş hekimliği olduğunu ve 65 yaşında bu koşuyu gerçekleştirdiğini vurgulayan Kürtül, gençlere spor yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

“Sağlıklı bir vücut için spor çok önemli” diyen Kürtül, gençlerin hem fiziksel olarak aktif olmaları hem de Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Kürtül’ün, 19 Mayıs’a kadar Samsun’a ulaşarak anlamlı koşusunu tamamlaması bekleniyor.