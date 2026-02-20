65 kilometrelik fırtına İnebolu’yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, yağışlı (yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali yüksek, %71-95 nem ve %95'e varan yağış olasılığı). En yüksek 6°C, en düşük 1°C. Rüzgâr daha etkili (ortalama 12 km/s). Soğuk ve ıslak bir gün.

Genel görünüm: Hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşecek, Pazar günü en soğuk ve yağışlı gün olacak. Sonraki günlerde hafif ısınma bekleniyor ama bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim. Kar yağışı ihtimali özellikle yüksek kesimlerde mümkün.