20 Şubat 2026 Cuma
Anasayfa Gündem 65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

65 kilometrelik fırtına İnebolu’yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

Kastamonu İnebolu’da saatte 65 km hızla esen fırtına, 5 metrelik dev dalgaları sahil caddesine taşıdı. Taş ve molozlar nedeniyle elektrik direkleri devrildi, kaldırımlar çöktü, yol kısmen kapandı; temizlik çalışmaları başladı.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

Kastamonu İnebolu’da saatte 65 km hızla esen fırtına, 5 metrelik dev dalgaları sahil caddesine taşıdı.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

Taş ve molozlar nedeniyle elektrik direkleri devrildi, kaldırımlar çöktü, yol kısmen kapandı; temizlik çalışmaları başladı.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

Dalgalar ile birlikte gelen taş ve molozlar, caddedeki bazı elektrik direklerini devirdi; ayrıca cadde kenarındaki kaldırımlarda ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

Karayolları ekipleri, yola saçılan taş ve molozları temizlemek üzere çalışma başlattı.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

Kastamonu'da 20 Şubat 2026 Cuma itibarıyla (bugünden itibaren) önümüzdeki 5 gün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayalı meteorolojik görünüm şöyle:

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

20 Şubat Cuma (bugün): Çok bulutlu, yer yer sisli ve soğuk. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük -3°C. Nem %29-73 arası, rüzgâr hafif (ortalama 4 km/s). Hafif yağış ihtimali düşük.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, biraz daha ılıman. En yüksek 15°C, en düşük 0°C. Nem %31-68, rüzgâr hafif-orta (ortalama 5 km/s). Güneş aralıklı görülebilir.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, yağışlı (yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali yüksek, %71-95 nem ve %95'e varan yağış olasılığı). En yüksek 6°C, en düşük 1°C. Rüzgâr daha etkili (ortalama 12 km/s). Soğuk ve ıslak bir gün.

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

65 kilometrelik fırtına İnebolu'yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu

Genel görünüm: Hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşecek, Pazar günü en soğuk ve yağışlı gün olacak. Sonraki günlerde hafif ısınma bekleniyor ama bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim. Kar yağışı ihtimali özellikle yüksek kesimlerde mümkün.

Kaynak: AA
