Kastamonu İnebolu’da saatte 65 km hızla esen fırtına, 5 metrelik dev dalgaları sahil caddesine taşıdı. Taş ve molozlar nedeniyle elektrik direkleri devrildi, kaldırımlar çöktü, yol kısmen kapandı; temizlik çalışmaları başladı.
65 kilometrelik fırtına İnebolu’yu esir aldı: 5 metrelik dalgalar caddeleri yuttu
Kastamonu İnebolu’da saatte 65 km hızla esen fırtına, 5 metrelik dev dalgaları sahil caddesine taşıdı. Taş ve molozlar nedeniyle elektrik direkleri devrildi, kaldırımlar çöktü, yol kısmen kapandı; temizlik çalışmaları başladı.
Kastamonu İnebolu’da saatte 65 km hızla esen fırtına, 5 metrelik dev dalgaları sahil caddesine taşıdı.
Taş ve molozlar nedeniyle elektrik direkleri devrildi, kaldırımlar çöktü, yol kısmen kapandı; temizlik çalışmaları başladı.
Taş ve molozlar nedeniyle elektrik direkleri devrildi, kaldırımlar çöktü, yol kısmen kapandı; temizlik çalışmaları başladı.
Dalgalar ile birlikte gelen taş ve molozlar, caddedeki bazı elektrik direklerini devirdi; ayrıca cadde kenarındaki kaldırımlarda ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.
Karayolları ekipleri, yola saçılan taş ve molozları temizlemek üzere çalışma başlattı.
Kastamonu'da 20 Şubat 2026 Cuma itibarıyla (bugünden itibaren) önümüzdeki 5 gün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayalı meteorolojik görünüm şöyle:
20 Şubat Cuma (bugün): Çok bulutlu, yer yer sisli ve soğuk. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük -3°C. Nem %29-73 arası, rüzgâr hafif (ortalama 4 km/s). Hafif yağış ihtimali düşük.
21 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, biraz daha ılıman. En yüksek 15°C, en düşük 0°C. Nem %31-68, rüzgâr hafif-orta (ortalama 5 km/s). Güneş aralıklı görülebilir.
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, yağışlı (yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali yüksek, %71-95 nem ve %95'e varan yağış olasılığı). En yüksek 6°C, en düşük 1°C. Rüzgâr daha etkili (ortalama 12 km/s). Soğuk ve ıslak bir gün.
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, yağışlı (yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali yüksek, %71-95 nem ve %95'e varan yağış olasılığı). En yüksek 6°C, en düşük 1°C. Rüzgâr daha etkili (ortalama 12 km/s). Soğuk ve ıslak bir gün.
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, yağışlı (yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali yüksek, %71-95 nem ve %95'e varan yağış olasılığı). En yüksek 6°C, en düşük 1°C. Rüzgâr daha etkili (ortalama 12 km/s). Soğuk ve ıslak bir gün.
Genel görünüm: Hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşecek, Pazar günü en soğuk ve yağışlı gün olacak. Sonraki günlerde hafif ısınma bekleniyor ama bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim. Kar yağışı ihtimali özellikle yüksek kesimlerde mümkün.