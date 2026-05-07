Samsun / Şaban Sezgin / Yeniçağ



633.Geleneksel Geyikkoşan Hıdırellez şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 6 mayıs Çarşamba günü Alaçam’da yapıldı. Alaçam Belediyesi, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği güreşlere Orhan Okulu, Mustafa Taş, İsmail Balaban Feyzullah Aktürk Ünal Karaman, Recep Kara, İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek Erkan Taş, Fatih Atlı, Serhat Gökmen gibi Kırkpınar şampiyonu olmuş veya derece yapmış 30 ‘u baş pehlivan olmak üzere çeşitli boylarda 555 güreşçi katıldı.

Saat 10.30 da başlayan güreşlerde bir konuşma yapan Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ‘’Hıdıreller asırlardır bu topraklarda umutların yeşerdiği, iyi dileklerin paylaşıldığı, birlik be beraberliğin pekiştiği müstesna bir gündür. Doğanın yeniden canlandığı bu zaman dilimi, aynı zamanda insanın iç dünyasında da bir yenilenmeyi tazelenmeyi ifade eder. Alaçamımıza yüzyıllardır yaşatılan Geyikkoşan Hıdırellez şenliği ve yağlı pehlivan güreş geleneği, sadece bir şenlik değil, geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir köprüdür dedi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise yaptığı konuşmada ‘’ Bu gün burada sadece sporcularımız müsabaka etmeyecek, aynı zamanda bu toprakların ruhu, Geyikkoşan kültürü yaşanıp, yaşatılacaktır’’ dedi.

Yapılan açık arttırmada Geyikkoşan ağalığını 6 milyon 755 bin lira ile Alaçamlı iş adamı Turgut Şahin kazandı.

Kıran kırana mücadelenin olduğu güreşlerde 2025 yılının Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu’yu yarı finalde yenen Sinop Durağanlı güreşçi Mustafa Taş şampiyon oldu. Serhat Gökmen ikinci, Orhan Okulu ve Faruk Akkoyun ise üçüncü oldu.