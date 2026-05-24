Burdur'da yalnız yaşayan 63 yaşındaki Sedat Özkan, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Burdur merkez Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sedat Özkan, sabah saatlerinde evine gelen oğlu tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptıkları kontrolde, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cenazesi morga konuldu.