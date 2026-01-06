Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin 63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı

63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam döneminin sevilen yıldızlarından Serpil Çakmaklı, uzun bir aradan sonra ilk kez bir sinema filminin galasında görüntülendi. 63 yaşındaki usta oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Serpil Çakmaklı’nın son hali…

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda gerçek ismiyle yeniden gündeme gelen Serpil Çakmaklı, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer aldı.

1 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 2

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun ortaya çıkışı büyük ilgi uyandırdı.

2 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 3

Eskişehir’de dünyaya gelen Serpil Çakmaklı, sinema kariyerine adım atmadan önce mankenlik yaptı.

3 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 4

1980’li yılların başında yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini diziyle geniş kitlelerce tanınarak şöhrete kavuştu.

4 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 5

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

1962 doğumlu olan Serpil Çakmaklı, güzelliği ile olduğu kadar oyunculuğuyla da Yeşilçam’ın hafızalara kazınan isimleri arasında yer aldı.

5 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 6

Kariyerinin başında Mert Çakmaklı ile kısa süreli bir evlilik yapan sanatçı, bu evlilik sona ermesine rağmen sahne adını değiştirmedi.

6 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 7

Daha sonra iki evlilik daha yapan Çakmaklı, meslek hayatı boyunca aynı soyadı kullanmayı sürdürdü.

7 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 8

GERÇEK ADI YILLARCA MERAK EDİLDİ

Birçok filmde rol alan usta oyuncunun gerçek adının Şener Dönmez olduğu uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

8 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 9

YILLAR SONRA YENİDEN KAMERALAR KARŞISINDA

Uzun süredir gözlerden uzak olan Serpil Çakmaklı, katıldığı film galasında zarafetiyle dikkat çekti. 63 yaşındaki sanatçının, yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

9 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 10

Ünlü olmadan önce ismini değiştiren birçok sanatçı bulunuyor. Peki, hangi ünlü... İşte merak edilen ünlüler...

10 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 11

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER
İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI
FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

11 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 12
12 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 13
13 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 14
14 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 15
15 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 16
16 17
63 yaşında yıllara meydan okuyor: Bir dönemin yıldızı Serpil Çakmaklı’nın son hali ortaya çıktı - Resim: 17
17 17
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro