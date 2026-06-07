Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alınan karar, META’nın teknik süreci tamamlamasıyla birlikte dev hesabın tamamen erişilemez hale gelmesine yol açtı.

"KADERİM KÖTÜ YAZILMIŞ, HESAP UMURUMDA DEĞİL..."

Sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamı ve hakkında yürütülen adli süreçlerle uzun süredir gündemde olan Polat, yaşanan bu dijital kısıtlamaya duygusal bir açıklamayla karşılık verdi. Bir magazin sayfasına yansıyan ifadelere göre Polat, “Çocukluğumdan beri yazılan kötü bir kaderim var. Artık bir beklentim yok. Hesap benim için önemli değil. Sadece mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes mutlu olsun, ben olamadım” sözleriyle dikkat çekti.

Öte yandan hesabın kapanmasının ardından Polat ailesi tarafında da hareketlilik yaşandı. Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, takipçileriyle iletişimi sürdürmek için geçici bir “yedek hesap” üzerinden paylaşımlar yapacaklarını duyurdu.

Kriz sürecinde ortaya çıkan sahte hesaplar da aileyi harekete geçirdi. Şükran Polat, Dilan Polat adına açılan yeni profillerin gerçek olmadığını vurgulayarak, “Dilan’ın kendi açtığı yeni bir hesap yok. Ortaya çıkan tüm profiller sahtedir, dikkate alınmamalı” uyarısında bulundu.