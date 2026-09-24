Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplanırken Kıbrıs Türk halkı adına artık çok temel bir soruyu yüksek sesle sormamız gerektiğine inanıyorum:62 yıldır bizi aynı masaya oturtan, aynı yöntemleri deneyen ve kapsamlı bir çözüm üretemeyen BM sürecine daha ne kadar mahkûm olacağız? Kıbrıs meselesi 1964’ten beri BM’nin gündeminde. Müzakereler yapıldı, liderler değişti, Genel Sekreterler değişti, arabulucular geldi geçti. New York, Cenevre, Mont Pèlerin, Crans-Montana… Planlar hazırlandı, masalar kuruldu, masalar dağıldı. Sonuç? Kapsamlı bir çözüm yok. Bana göre bugün yapılması gereken, yeni bir “son fırsat” veya “son umut” söylemi üretmek değil, 62 yıllık BM sürecinin neden sonuç vermediğini açıkça sorgulamaktır.

HER ŞEYİN BAŞINDA 186 VAR

Kıbrıs Türk halkının BM düzeni içerisinde yaşadığı statü sorununun en önemli dönüm noktalarından biri, BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararıdır. Karar, Ada’ya BM Barış Gücü konuşlandırılmasını öngörürken metinde “Kıbrıs Hükümeti” ifadesini kullandı. Bizim açımızdan mesele tam da burada başlamaktadır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti iki toplumun ortaklığı üzerine kurulmuştu. Kıbrıs Türkleri bu devletin sıradan bir azınlığı değil, anayasal haklara sahip ortağıydı. 1963’te ortaklık düzeni fiilen çökerken Rum tarafının uluslararası alanda Kıbrıs Cumhuriyeti adına muhatap alınmaya devam edilmesi, Kıbrıs Türk halkının bugün dahi karşı karşıya bulunduğu statü eşitsizliğinin temelini oluşturdu. Ben 186’yı yalnızca eski bir BM kararı olarak görmüyorum. Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda uğradığı haksızlığın başlangıç noktalarından biri olarak görüyorum.

TANINMAYA DUVAR

15 Kasım 1983’te KKTC ilan edildi. Sadece üç gün sonra BM Güvenlik Konseyi 541 sayılı kararı kabul etti. Karar, bağımsızlık ilanını, haddini aşarak ve bir mahkeme gibi davranarak, geçersiz saydı ve geri alınması çağrısında bulundu. Ardından 1984 tarihli 550 sayılı karar geldi. Güvenlik Konseyi 541’i yeniden teyit ederek devletlere KKTC’yi tanımama ve ona yardım veya kolaylık sağlamama çağrısı yaptı. İşte benim itirazım buradadır; bir tarafta bütün Ada’yı temsil ettiği kabul edilen Rum yönetimi, diğer tarafta kendi geleceğini tayin hakkını ve tamamlanmamış, tartışmalı dekonolizasyon süreci sonrasında kurtuluş savaşı vererek kendi devletini kurmuş ancak uluslararası tanınmanın dışında bırakılmış Kıbrıs Türk halkı… Sonra bu iki tarafı masaya oturtup “eşitler arasında çözüm” arandığı söyleniyor. Statüde eşitlik yoksa masada gerçek eşitlik nasıl olacak?

ANNAN PLANI…

2004’te bize yeniden büyük umutlar anlatıldı. Annan Planı’nın Kıbrıs sorununu çözebileceği söylendi. 24 Nisan’da iki tarafta ayrı referandum yapıldı. Kıbrıs Türklerinin yaklaşık yüzde 65’i plana “evet” derken Kıbrıs Rumlarının yaklaşık yüzde 76’sı “hayır” dedi. Bu sonuç BM kayıtlarına da geçti. Peki sonra ne oldu? Kıbrıs Türk halkının uluslararası statüsünde köklü bir değişiklik olmadı. Yeni görüşmeler başladı. Yeni umutlar üretildi. Yeni masalar kuruldu. Bu arada Plan’a hayır diyen Rumlar Avrupa Birliği’ne adeta mükafat olarak tam üye yapıldı.

YİNE SONUÇ YOK

2017’de bu kez adres İsviçre’nin Crans-Montana kasabasıydı. Yine beklentiler yükseldi. Taraflar, garantörler ve BM aynı masadaydı.7 Temmuz 2017’de BM Genel Sekreteri António Guterres sonucu bizzat açıkladı: Konferans bir anlaşmaya ulaşılamadan kapandı. Yani bir büyük BM süreci daha sona ermişti. Fakat Kıbrıs’ta değişmeyen şey, müzakerenin kendisinin adeta amaç haline getirilmesiydi. Ben artık bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.

MÜZAKERE AMA NE İÇİN?

Müzakere elbette diplomasi aracıdır. Fakat müzakere sonsuza kadar devam ettirilmesi gereken kutsal bir amaç değildir.62 yıldır sonuç vermeyen bir yöntemin neden sonuç vermediğini sorgulamak diplomasiyi reddetmek değildir. Tam tersine, gerçeği görmek demektir. Kıbrıs Türk halkının önüne her defasında yeni bir süreç koyarak tanınma, doğrudan uçuş, doğrudan ticaret, doğrudan temas ve eşit uluslararası statü meselelerinin ikinci plana itilmesini doğru bulmuyorum. Bizim artık masaya değil, statümüze odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. KKTC vardır. Kurumları vardır. Meclisi vardır. Hükümeti vardır. Demokratik iradesi vardır. Kıbrıs Türk halkının geleceğinin sürekli yeni bir BM müzakere sürecinin sonucuna bağlanmasını kabul etmiyorum, reddediyorum.

YIL YETMEDİ Mİ?

81.BM Genel Kurulu toplanırken dünyaya anlatmamız gereken bana göre yeni bir “son fırsat” hikâyesi değildir.186’dan 541’e, 550’den Annan Planı’na, Crans-Montana’dan bugüne kadar bütün dosya önümüze konulmalıdır.62 yıllık BM sicili sorgulanmalıdır. Aynı yöntemlerle farklı sonuç beklemek yerine, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan yeni bir dönemin yolları tartışılmalıdır. Artık sorumuz “Yeni müzakere ne zaman başlayacak?” olmamalıdır. Asıl soru Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirlemek için daha kaç yıl bekleyemesi gerektiğidir. Benim cevabım nettir:62 yıl yeter. Artık bu zinciri kırmanın zamanı gelmiştir.