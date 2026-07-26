Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

İstanbul'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen kültür ve sanat elçilerini aynı kortejde buluşturdu. 62 ülkeden 650 katılımcının yer aldığı festival korteji, renkli kostümler, geleneksel danslar ve gösterilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Albatros Sahili'nden başlayan kortej yürüyüşü boyunca farklı ülkelerin kültürel zenginlikleri Büyükçekmece sokaklarına taşındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ortaya çıkan görüntüler, adeta Rio Karnavalı'nı aratmadı.

62 ÜLKENİN KÜLTÜRÜ AYNI SOKAKTA BULUŞTU

Festival kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ekipler, ülkelerine özgü geleneksel kıyafetleri ve dans gösterileriyle korteje damga vurdu. Büyükçekmece halkı ise "Özgürlük" temalı özel tasarım kostümleriyle yürüyüşe katılarak festivale renk kattı.

Çocukların halk oyunları gösterileri, kukla performansları, ışıklı kostümleriyle dikkat çeken tahtabacak ekipleri ve dans grupları, kortej boyunca izleyenlerden büyük alkış aldı.

ESNAF DA FESTİVALE DESTEK VERDİ

Kortej güzergâhı boyunca vatandaşlar gösterileri ilgiyle takip ederken, ilçe esnafı da konfeti ve meşalelerle festivale destek verdi. Her yaştan katılımcının yer aldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

12 KEZ "DÜNYANIN EN İYİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ" SEÇİLDİ

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen festivalin kortej yürüyüşüne Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, CHP 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN VEKİLİ ÇEBİ'DEN İSTANBULLULARA DAVET

Festival kapsamında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, tüm İstanbulluları etkinliklere davet ederek, "27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'mizi Atatürk Anıtı'nda Taksim'de çelenk koyarak başlattık. Bugün de kortej yürüyüşümüz var. Muhteşem bir yürüyüş, muhteşem bir festival olacak. Tüm İstanbul'u festivalimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festival boyunca Uluslararası El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Heykel Sempozyumu ve Uluslararası Fotoğraf Yarışması gibi birçok etkinlik sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.