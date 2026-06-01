Çağdaş sanatın en çok tartışılan ve dünya çapında ses getiren çalışmalarından biri olan "Duvara Bantlanmış Muz" eseri, bu kez Fransa'da sıra dışı bir hırsızlık vakasına sahne oldu. Metz kentinde yer alan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ünlü yapıtın ana parçası olan muz ortadan kayboldu.

Olay, müze koridorlarında devriye gezen bir güvenlik görevlisinin, duvardaki gri bandın altında muzun olmadığını fark etmesiyle anlaşıldı. Durumun yetkililere aktarılmasının ardından polis ekipleri sanat galerisinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Müze idaresi, muzu yerinden söküp götüren meçhul kişi ya da kişiler hakkında "nitelikli hırsızlık" gerekçesiyle resmi şikayette bulundu. Yetkililer, konsept gereği eserin parçası olan taze muzun vakit kaybetmeden yenisiyle ikame edildiğini ve serginin kaldığı yerden ziyaretçilere açıldığını duyurdu.

120 BİN DOLARLIK "KOMEDİ"

İtalyan sanat dünyasının aykırı ismi Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan ve orijinal adı "Comedian" (Komedyen) olan enstalasyon, küresel şöhretini ilk kez Miami'deki Art Basel sanat fuarında yakalamıştı. Sanatçının sertifikalı olarak hazırladığı üç edisyondan ilk ikisi 120'şer bin dolara alıcı bulurken, serinin üçüncü versiyonu için 150 bin dolarlık bir değer biçilmişti.

CATTELAN’IN İLK VUKUATI DEĞİL!

Toplumsal normları ve sanat piyasasını hicveden heykel ve enstalasyonlarıyla tanınan Maurizio Cattelan, eserlerinin çalınması durumuna pek de yabancı değil.

Sanatçının saf altından ürettiği ve işlevsel bir sanat eseri olan 18 ayar klozet heykeli, 2019 yılında İngiltere'deki tarihi Blenheim Sarayı'nda sergilendiği esnada organize bir soygunla çalınmış ve uzun süre dünya gündemini meşgul etmişti.