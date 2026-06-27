Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 61 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.
İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle yapılacak.
İhalede geçici teminat tay başına 100 bin lira olarak belirlendi.
İhale 21 Temmuz'da saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde olacak.
İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" adresinden ve işletmeden alınabilecek.
Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif sunmasına izin verilmeyecek.