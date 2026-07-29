Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Erbaa’da 28 Mayıs 2026 tarihinde Kelkit Irmağı’nda kaybolan İlker Parlak için arama çalışmaları, yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden başlatıldı. Kayıp olayının 61. gününde ekipler, Kelkit Irmağı boyunca kapsamlı bir arama operasyonuna başladı.

Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir‘in girişimleriyle yeniden başlatılan çalışmalara Samsun Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Yozgat İl Jandarma Kadavra Köpek Timi ,AFAD ekipleri ile Erbaa Belediyesi İtfaiye Ekipleri ,Erbaaya bağlı birimler Ekipler, koordineli şekilde Kelkit Irmağı’nın belirlenen noktalarında titiz bir arama faaliyeti yürütüyor.

Kayıp İlker Parlak’ı bulmak için başlatılan çalışmalarla ilgili yaşanacak tüm gelişmeleri anbean sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.