Patara Antik Kenti’nden verilen starta Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı. Start öncesinde protokol, COP31’e dikkat çekmek amacıyla “Antalya’da deniz hep temiz” mesajlı pankart açtı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Beşinci etapta Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, genel klasman ve dağların kralı kategorilerinde turkuaz ve kırmızı mayoların sahibi oldu. Yeşil mayo Belçikalı Tom Crabbe’ye, beyaz mayo ise Mustafa Tarakcı’ya verildi.

EN UZUN ETAPTA ZORLU PARKUR

23 takımdan 155 bisikletçinin mücadele ettiği 130,4 kilometrelik etap Patara’dan başlayarak Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike üzerinden Kemer’de sona erecek. 180,7 kilometre ile turun en uzun parkuru olan etap, tırmanışları ve değişken yapısıyla dikkat çekiyor.