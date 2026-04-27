Bu yıl 61. kez organize edilen ve UCI Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye’nin ProSeries kategorisindeki tek yarışı olan turun ikinci etabı start aldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Malazgirt Meydanı’ndan verilen start törenine çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Etabın başlangıcında halk oyunları gösterisi sunulurken, parkur boyunca vatandaşlar Türk bayraklarıyla sporculara destek verdi.

Organizasyonda 23 takımdan toplam 157 bisikletçi, 152,8 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara’da tamamlanacak.