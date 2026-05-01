Start törenine Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Müftüoğlu, yarış öncesinde yaptığı değerlendirmede organizasyonun yüksek tempoda sürdüğünü ifade etti. Altıncı etabın Antalya’nın yaylalarında koşulacağını belirten Müftüoğlu, bir sonraki günün ise golf sahaları ve turizm bölgelerini kapsayacağını söyledi. Organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü ve geniş kitlelere ulaştığını vurguladı.

Altıncı etapta Equipo Kern Pharma’dan Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa genel klasman liderliğini simgeleyen turkuaz mayonun yanı sıra dağların kralı unvanını gösteren kırmızı mayoyu taşıdı. Sprint klasmanında liderliği Belçikalı Tom Crabbe, gençler klasmanında ise Mustafa Tarakcı elde etti.

Bisikletçiler, Antalya’dan Feslikan’a uzanan 127,9 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Uzun tırmanışlarıyla dikkat çeken ve genel sıralamayı doğrudan etkilemesi beklenen etap, zirve finişiyle tamamlanacak.