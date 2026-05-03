Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek yarışı olan organizasyonun 8. ve son etabı başkentte başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde verilen starta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde oluşturulan parkurda 147 sporcu, 108,4 kilometrelik etabı tamamlamak için pedal çevirecek.

Son etapta turkuaz ve kırmızı mayoyu Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick taşırken, yeşil mayo XDS Astana’dan İtalyan Davide Ballerini’nin, beyaz mayo ise Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Mustafa Tarakçı’nın üzerinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarışın startı sonrası yaptığı açıklamada organizasyonun uluslararası önemine dikkat çekti. TRT Spor ve Eurosport üzerinden milyonlarca kişiye ulaşıldığını belirten Yılmaz, etkinliğin Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Ankara’nın da bu organizasyon sayesinde dünya çapında görünürlük kazandığını söyledi ve yarışın kazasız tamamlanması temennisinde bulundu.

Organizasyonun 27 yıl sonra yeniden Ankara’da sona ereceği ve başkentte finiş heyecanının yaşanacağı bildirildi.

TUR’a 13. kez katılan milli bisikletçi Ahmet Örken’e ise start öncesinde plaket takdim edildi.