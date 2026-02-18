UCI ProSeries kategorisinde düzenlenen uluslararası etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takımlar ve sporcuların katılımıyla 26 Nisan Pazar günü Çeşme'den start alacak ve 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da finiş görecek.

1963'te "Marmara Turu" olarak başlayan, 1965'te uluslararası nitelik kazanan ve 1966'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesine giren yarış, 61. yılında UCI WorldTeam, ProTeam ve Continental Team seviyelerindeki ekipleri Türkiye'de buluşturacak.

Ege Bölgesi'nden Akdeniz kıyılarına, oradan İç Anadolu'ya uzanan rota, Çeşme çıkışlı Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya geçişiyle başkent Ankara'ya varacak.

Toplam 1201 kilometre mesafeli, 8 gün ve 8 etaplık 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etap takvimi şu şekilde:

26 Nisan: Çeşme-Aydın (203,1 km)

27 Nisan: Aydın-Marmaris (158,0 km)

28 Nisan: Marmaris-Kıran (129,2 km)

29 Nisan: Marmaris-Fethiye (128,0 km)

30 Nisan: Patara-Kemer (196,7 km)

1 Mayıs: Antalya-Feslikan (130,0 km)

2 Mayıs: Antalya-Antalya (149,5 km)

3 Mayıs: Ankara-Ankara (105,1 km)

BAŞKENT UZUN SÜRE SONRA ROTADA

61. organizasyonda uzun bir aradan sonra Ankara yeniden parkura dahil edildi ve final etabı başkentte koşulacak.

Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun merkezi olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

Ankara etabının, şehrin tarihi ve ikonik mekanlarını uluslararası yayınlar yoluyla milyonlarca izleyiciye duyurması amaçlanıyor.

60+1 ANLAYIŞIYLA ALTYAPIYA ODAK

Ankara finişi kapsamında 3 Mayıs'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun altyapı projeleri Bisiklet Parkı ve Bisiklet Okulu tanıtılacak.Federasyonun altyapıdan üst seviyeye uzanan sporcu yetiştirme modeli çerçevesinde yürütülecek projelerle çocuklar ve gençler öncelikli olmak üzere toplum genelinde bisiklet sporunun yaygınlaşması hedefleniyor.

"60+1 yılında yeni bir başlangıç için hazır" sloganıyla düzenlenen turun, sportif mücadelenin ötesinde Türk bisikletinin geleceğine yönelik stratejik bir zemin oluşturması öngörülüyor.