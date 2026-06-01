Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in İnhisar ilçesinde asırlardır yaşatılan şeker atma geleneği, bu bayramda da çocukların gülümsemeleriyle devam etti.

Yaklaşık 600 yıldır yaşatılan Osmanlı geleneğiyle İnhisar’a bağlı Koyunlu Köyünde her bayram çocukların neşesi bayramın coşkusuyla birleşiyor.

Arife gününde büyüklerin çocukların torbalarına şeker bırakmasıyla yaşatılan bu güzel gelenek; paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en anlamlı örneklerinden biri olmaya devam ediyor.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, “Bayram sevincinin çocuklarımızın yüzündeki tebessüme yansıdığı bu güzel anlara hep birlikte şahit olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bayramımız mübarek olsun.” dedi.