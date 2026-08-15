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Kaynak: Haber Merkezi

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre ticari taksi şoförü, Kuruçeşme'deki Sortie adlı eğlence mekanından aldığı 3 kadın yolcuyu Etiler'e götürdü. Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, varış noktasında taksimetrede 600 TL yazdı.

ÜCRET TARTIŞMASI ÇIKTI

İddiaya göre kadınlar çeşitli gerekçeler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Taksi şoförü, kadınların sözlü olarak üzerine yürüdüğünü ve saldırgan tavırlar sergilediğini öne sürerek güvenliği için polisi aradı.

KAMERAYI AÇINCA UZAKLAŞTILAR

Kadınların olay yerinden ayrılmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

İddiaya göre 3 kadın, taksimetrede yazan 600 TL'lik ücreti ödemeden bölgeden uzaklaştı. O anlar taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından taksi şoförü, elindeki görüntüler ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep ederek 3 kadın hakkında şikayetçi oldu.

Şoför, yalnızca verdiği ulaşım hizmetinin ücretini tahsil etmek istediğini belirtti.