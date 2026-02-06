Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başta Artvin, İstanbul ve Antalya olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde, Sarp Gümrük Kapısı üzerinden yapılan usulsüz araç girişleri tespit edildi. Araçların, sahte emeklilik belgeleri kullanılarak Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

18 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Söz konusu araçlara ilişkin olarak 18 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldığı, bu süreçte çok sayıda delilin toplandığı bildirildi. Takiplerin ardından Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, lüks araçların yurda giriş işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler, “rüşvet” suçlamasıyla gözaltına alındı.

ARAÇLARIN TOPLAM DEĞERİ 600 MİLYON LİRA

Ele geçirilen 65 lüks aracın piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, ülke ekonomisinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret yapan esnafın haklarının savunulması amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.