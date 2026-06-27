600 kilometrelik ekmek kavgası: Herkes uyurken onlar tarlada

İlçeye 18 yıldır işçi çavuşu olarak gelen, 11 çocuk babası tarım işçisi Yusuf Demir (58), Urfa'dan Kayseri'ye kadar 600 kilometre yol olarak geliyoruz. İşçilerle beraber 200 kişi civarında Yeşilhisar’a geliyoruz. Tarım işçisiyiz. Sabah 05.00'ten akşam 7’ye kadar mesaimiz sürüyor. Burada kimi yemek yapıyor, kimi ekmek yapıyor. Yorucu oluyor, durmuyoruz. Çadır zorluğu şu şekilde; konteyner olursa daha iyi olur, Çünkü, 10 gün evvel yağmur yağdı, sel kalktı çadırların hepsi su içi doldu.