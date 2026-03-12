Edirne’de bir kişi, 600 bin liraya aldığı ikinci el hafif ticari aracın, şüphe duyup oto ekspertize götürdü. Satıcıya duyduğu güven nedeniyle kontrol yaptırmayan mağdur vatandaş, aracın "zula" olduğunu öğrenince (gizli bölmelerle kaplama, şasi numarasının silinmesi) soluğu emniyette aldı.

Araç, daha önce hangi suçlarda kullanıldığının tespiti için İstanbul’daki kriminal laboratuvarına sevk edildi. Araç sahibiyse, kendisine satış yapan kişiden şikayetçi oldu.

‘MUTLAKA EKSPERTİZE GETİRSİNLER’

Avukat Cemre Kurt vatandaşların, mutlaka araç alırken, oto ekspertize başvurmaları gerektiğini hatırlatarak “Bizim tavsiyemiz araç alırken mutlaka ekspertize getirsinler. Genelde bu tür konular güven duyularak ve akrabadan alınan araçlarda vatandaşlarımızın başına geliyor. Çoğu şikayetler aslında ‘Tanıdığımdan aldım, güvendim, ekspere götürmedim’ kaynaklı oluyor" dedi.