60 yaşın üzerindeki bireylerde metabolizma hızının düşmesi nedeniyle, sağlık profesyonelleri yeşil çay içilmesini ısrarla öneriyor. Anadolu Sağlık Merkezi'nin aktardığı bilgilere göre, yeşil çayın bünyesinde barındırdığı kuvvetli EGCG antioksidanları kanser ve Alzheimer'a yakalanma ihtimalini düşürüyor; aynı zamanda kalbi, beyni ve hücreleri yaşlanmanın getirdiği olumsuz etkilerden koruyor.
60 yaş üstü için yaşam iksiri: İşte o mucizevi içeceğin etkisi
Yaşla birlikte yavaşlayan metabolizmaya karşı adeta bir kalkan görevi üstlenen yeşil çay, içeriğindeki güçlü EGCG antioksidanları sayesinde kanserden kalbe, bilişsel gerilemeden cilt yenilenmesine kadar tüm vücudu baştan aşağı koruma altına alıyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, her yaş grubunda sağlığı korumak kıymetli olsa da, 60 yaş barajı aşıldıktan sonra bu hassasiyet kritik bir zorunluluk halini almaktadır. İlerleyen yaşla birlikte yavaşlama eğilimi gösteren metabolizma ve organizmada yaşanan fizyolojik dönüşümler, kronik rahatsızlıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Uzmanların, bu süreçte zindeliği muhafaza etmek ve yaşlanma sürecini sağlıklı yönetmek adına tavsiye ettiği gıdaların ilk sıralarında, yeryüzünün en faydalı içeceklerinden biri olarak görülen yeşil çay bulunmaktadır. Anadolu Sağlık Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre yeşil çay, kalp sağlığından cilt yapısına kadar bütün vücudu kökten yenileyen güçlü bileşenler içermektedir.
İçeriğindeki epigallocatechingallate (EGCG) adlı güçlü bileşikler ve antioksidanlar sayesinde yeşil çayın yaşlılık döneminde sağladığı 12 mucizevi fayda şu şekilde sıralanıyor:
Modern çağın en ciddi sağlık tehditlerine karşı vücutta adeta bir kalkan vazifesi gören yeşil çay, düzenli tüketildiğinde meme, yemek borusu, ağız, prostat, akciğer ve karaciğer kanseri gibi pek çok yaygın kanser türünün ortaya çıkma ihtimalini ciddi oranda azaltıyor. Toplam kolesterolün yanı sıra damar tıkanıklığına zemin hazırlayan kötü kolesterolü (LDL) belirgin biçimde aşağı çekerek; kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve iskemik inme (felç) gibi ölümcül sonuçlar doğurabilen kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçiyor. Ayrıca kan şekerini denge altında tutarak Tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskini de düşürüyor.
aşlılık sürecinin en korkulan sorunlarından biri olan bilişsel gerilemeye karşı yeşil çay, beyin fonksiyonlarını muhafaza eden güçlü bir yardımcı rolü üstleniyor. Zihin sağlığına doğrudan katkı sağlayarak; odaklanmayı, hafızayı ve bilişsel yetenekleri belirgin şekilde güçlendiriyor.
İlerleyen yaşla birlikte gelişen Alzheimer ve bunama (demans) gibi nörodejeneratif rahatsızlıklara yakalanma ihtimalini büyük ölçüde düşürüyor. Kilo yönetimini kolaylaştıran yeşil çayın yararları yalnızca iç organları korumakla bitmiyor; metabolizma hızından dış görünüşe kadar çok geniş bir yelpazede olumlu etkilerini hissettiriyor.
Bünyesinde barındırdığı EGCG bileşeni yardımıyla metabolik hızı artırıyor, obezite sorunu yaşayan bireylerde kilo yönetimini kolaylaştırıyor ve sağlıklı bir şekilde zayıflamayı destekliyor. Dokuların onarım sürecini hızlandırarak iltihaplı cilt problemlerinin iyileşmesine katkı sağlarken, yaraların kapanma süresini de kısaltıyor.