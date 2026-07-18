60 yaş üstü için yaşam iksiri: İşte o mucizevi içeceğin etkisi

Sözcü'de yer alan habere göre, her yaş grubunda sağlığı korumak kıymetli olsa da, 60 yaş barajı aşıldıktan sonra bu hassasiyet kritik bir zorunluluk halini almaktadır. İlerleyen yaşla birlikte yavaşlama eğilimi gösteren metabolizma ve organizmada yaşanan fizyolojik dönüşümler, kronik rahatsızlıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Uzmanların, bu süreçte zindeliği muhafaza etmek ve yaşlanma sürecini sağlıklı yönetmek adına tavsiye ettiği gıdaların ilk sıralarında, yeryüzünün en faydalı içeceklerinden biri olarak görülen yeşil çay bulunmaktadır. Anadolu Sağlık Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre yeşil çay, kalp sağlığından cilt yapısına kadar bütün vücudu kökten yenileyen güçlü bileşenler içermektedir.