2032 yılında Ay’a çarpma riski taşıyan 2024 YR4 asteroidi, gökbilim camiasında hem kaygı hem de büyük ilgi yaratıyor. Yaklaşık 60 metre çapındaki bu gök taşı, Dünya’yı tehdit etmekten uzaklaştırılmış olsa da Ay ile çarpışma ihtimali şu aşamada yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

Gökbilimcilerin yakından izlediği 60 metre büyüklüğündeki 2024 YR4 asteroidinin 2032’deki olası Ay çarpışması, bilim dünyasını harekete geçirdi. Yüzde 4 civarındaki gerçekleşme olasılığı, orta büyüklükte bir termonükleer patlamaya denk enerji salınımı yaratacak.

Pasifik üzerinden çıplak gözle takip edilebilecek bu çarpışma, Ay yüzeyinde yaklaşık 1 km çapında yeni bir krater meydana getirecek.

Çarpışma sırasında oluşacak sismik dalgalar, Ay’ın iç katmanlarını aydınlatacak bir doğal deney niteliği taşıyacak. Tüm yüzeyde hissedilecek 5.0 büyüklüğündeki deprem benzeri sarsıntı, Ay’ın çekirdek ve katman yapısını anlamaya katkı sağlayacak.

James Webb Uzay Teleskobu gibi ileri teknoloji gözlem sistemleri, eriyik lav havuzunun soğuma evresini izleyerek krater oluşum dinamiklerine dair benzersiz bilgiler toplayacak.

Olası çarpışmanın ardından Ay’dan kopan toz ve kaya enkazı Dünya yörüngesine doğru hareket edecek. Yaklaşık 400 kilogramlık bu materyalin yörüngeye ulaşması, navigasyon ve iletişim uydularını tehdit edebilir.

Bu enkazın zincirleme çarpışmalara yol açarak Kessler Sendromu’nu tetiklemesinden kaygı duyulurken, atmosferde saatte milyonlarca meteorun oluşturacağı görsel şölen bekleniyor.

Uzay ajansları, riski bertaraf etmek amacıyla asteroidin yörüngesini değiştirecek saptırma operasyonunu masaya yatırıyor. 2028’deki yakın geçişte yapılacak detaylı ölçümler, müdahale gerekliliğini belirleyecek. Bilim insanları, çarpışmanın sağlayacağı eşsiz veriler ile yörünge güvenliği arasında tercih yapmak zorunda kalacak.