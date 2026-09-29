İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, mala zarar verme, tefecilik yapma ve silahla tehdit gibi toplam 60 suçtan aranan M.Ş.N.'nin Selçuk ilçesinde saklandığı adres belirlendi.
60 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, dün akşam belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda M.Ş.N. yakalandı.
8 YIL 5 AY 29 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası da bulunan M.Ş.N.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.