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Kaynak: DHA

Kütahya’da aranan FETÖ hükümlüsünün yakalanması için düzenlenen operasyonda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan Yasin K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K.’nin, örgüt içerisinde sözde “köyler abisi” olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

6 YILDIR FİRARİYDİ, TEKNİK TAKİP SONUCU ADRESİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda, uzun süredir farklı adreslerde saklandığı belirlenen Yasin K.’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmana geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede bulundu

Polis ekipleri, Yasin K.’nin eşinin kaldığı evde yaptığı aramada yatak odası ile banyo arasındaki bölüme odaklandı.

Bir dolabın alt kısmında bulunan çamaşır makinesinin arkasındaki alanın boş olduğunu fark eden ekipler, makineyi yerinden çıkardı.

Yapılan incelemede, yaklaşık 2 metrekarelik gizli bir bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı.

Güvenlik kameraları da bulundu

Evde yapılan incelemede, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Yasin K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.