Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve

6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve

Bankrate’in BLS verilerine dayanan analizine göre, Şubat 2020’den bu yana tüketici fiyatları ortalama yüzde 21,4 arttı. Gıda, enerji, ulaşım ve konut kalemlerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, tütün ürünleri yüzde 37 ile en fazla zamlanan kalem oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 1

Tüketici fiyatları Şubat 2020’den bu yana ortalama %21,4 arttı. Dünya'nın derlediği habere göre incelenen yaklaşık 400 kalem ürünün yalnızca %6’sı ucuzladı.

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 2

GIDA VE İÇECEK

Evde tüketilen gıda: %26,3

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 3

Tahıl ve unlu mamuller: %29,7

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 4

Et, tavuk, balık ve yumurta: %29,7

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 5

Süt ve süt ürünleri: %21

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 6

Meyve ve sebzeler: %18,5

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 7

Alkolsüz içecekler: %27,4

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Alkollü içecekler: %14,9

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 9

Restoran fiyatları: %28,6

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 10

ENERJİ

Elektrik: %32,2

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 11

Doğal gaz: %32,6

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 12

Benzin: %28,9

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 13

ULAŞIM

Ulaşım hizmetleri: %34

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 14

Yeni otomobiller: %19,8

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 15

İkinci el otomobiller: %30,1

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 16

KONUT

Konut fiyatları: %25

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 17

Kiralar: %25,6

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 18

DİĞER KALEMLER

Tıbbi ürünler: %7,3

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 19

Sağlık hizmetleri: %11

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 20

Giyim: %7

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6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve - Resim: 21

Tütün ürünleri: %37

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