Tüketici fiyatları Şubat 2020’den bu yana ortalama %21,4 arttı. Dünya'nın derlediği habere göre incelenen yaklaşık 400 kalem ürünün yalnızca %6’sı ucuzladı.
6 yılda büyük artış: İşte en çok zamlanan ürünler ve zirve
Bankrate’in BLS verilerine dayanan analizine göre, Şubat 2020’den bu yana tüketici fiyatları ortalama yüzde 21,4 arttı. Gıda, enerji, ulaşım ve konut kalemlerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, tütün ürünleri yüzde 37 ile en fazla zamlanan kalem oldu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
1 21
GIDA VE İÇECEK
Evde tüketilen gıda: %26,3
2 21
Tahıl ve unlu mamuller: %29,7
3 21
Et, tavuk, balık ve yumurta: %29,7
4 21
Süt ve süt ürünleri: %21
5 21
Meyve ve sebzeler: %18,5
6 21
Alkolsüz içecekler: %27,4
7 21
Alkollü içecekler: %14,9
8 21
Restoran fiyatları: %28,6
9 21
ENERJİ
Elektrik: %32,2
10 21
Doğal gaz: %32,6
11 21
Benzin: %28,9
12 21
ULAŞIM
Ulaşım hizmetleri: %34
13 21
Yeni otomobiller: %19,8
14 21
İkinci el otomobiller: %30,1
15 21
KONUT
Konut fiyatları: %25
16 21
Kiralar: %25,6
17 21
DİĞER KALEMLER
Tıbbi ürünler: %7,3
18 21
Sağlık hizmetleri: %11
19 21
Giyim: %7
20 21
Tütün ürünleri: %37
21 21