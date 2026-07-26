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Kaynak: AA

Malatya’nın Darende ilçesinde lavanta üretiminde hasat heyecanı başladı. Kayısıya alternatif olarak yetiştirilen lavanta, sağladığı yüksek katma değer ve farklı kullanım alanlarıyla bölgede yeni bir tarım modeli oluşturuyor.

İlçede lavanta üretim alanı bu yıl 3 dekara çıkarılırken, ürünlerin ekonomik değer oluşturması hedefleniyor.

6 YIL ÖNCE DENEME AMACIYLA BAŞLADI

Darende’de lavanta üretimi, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından Yukarıulupınar Mahallesi’nde yaklaşık 6 yıl önce deneme amacıyla başlatıldı.

Zaman içerisinde başarılı sonuçlar alınan lavanta üretimi, ilçenin dikkat çeken tarımsal faaliyetlerinden biri haline geldi.

Kuraklığa dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen lavanta, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde alternatif ürün olarak öne çıkıyor.

LAVANTADAN KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ELDE EDİLİYOR

Hasat edilen lavantaların bir bölümü kurutularak farklı bitkilerle harmanlanıyor ve doğal ürün olarak satışa sunuluyor.

Yetkililer, lavantanın yalnızca tarımsal üretim açısından değil, işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmesi sayesinde de ekonomik katkı sağladığını belirtiyor.

Vakfın açıklamasında, lavantanın yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle üreticilere yeni bir gelir modeli oluşturulduğu ifade edildi.

MOR TARLALAR ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Hasat döneminde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, bölge halkının yanı sıra fotoğraf tutkunları ve ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

Lavanta tarlaları, tarımsal üretimin yanında görsel bir cazibe alanı olarak da Darende’ye katkı sağlıyor.

LAVANTA GELİRİ SOSYAL FAALİYETLERDE KULLANILACAK

Bu yıl lavanta ürünlerinden elde edilecek gelirin vakfın sosyal yardım faaliyetlerinde değerlendirileceği bildirildi.

Üretimin özellikle genç çiftçilere örnek olduğu belirtilirken, lavanta yetiştiriciliğinin bölgede tarımsal çeşitliliğin artırılmasına katkı sunduğu kaydedildi.