Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Yürütülen operasyon kapsamında, hakkında Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., cezasının infazı için adli makamlara sevk edilmesinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.