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İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Ceylan Sever’in haberine göre, 6 yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirdiği’ gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in ve avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek tutukluluğuna itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, “Dosyaya sunulan sanığın sağlık raporları, aynı sebeple Adli Tıp Kurumu’na başvurulmuş olması ve tüm evrak içeriği birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama sebeplerinin varlığının devam ettiği ve fakat raporlara göre sağlık durumu gözönüne alınarak; Bu hali ile tutuklu kalması yerine adlî kontrol altına alınmasının yeterli olacağı” kanaatiyle Gümüşel’in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararda itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

CÜBBELİ AHMET TAHLİYEYİ SEVİNÇLE KARŞILADI, YENİ ŞAFAK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladığını belirterek, Yeni Şafak’a teşekkür etti. Ünlü, “Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

TİMUR SOYKAN ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Yaşanan skandal olayı Gazeteci Timur Soykan ortaya çıkarmıştı. Olayı kamuoyuna duyuran ve gelişmeleri yakından takip eden BirGün yazarı Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef alınmıştı. Soykan hakkında yerel belediyelerle ilgili operasyonları eleştiren paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada savcı, Soykan için 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame komuoyuna yansıyınca tepkilere yol açmıştı. 25 yaşında ve Kadir İstekli’den 2 çocuğu olan H.K.G’nin ifadesiyle açılan davaya göre; Hiranur Vakfı’nın kurusucu Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi Fatıma Gümüşel, kızları H.K.G. 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridleri Kadir İstekli ile ‘dini nikah’la ‘evlendirmişlerdi.

Mahkeme Yusuf Ziya Gümüşel’e 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.