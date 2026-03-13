Henüz 6 yaşındayken çocuk modasına yön veren dergilerden Vogue Enfants kapağında yer alarak dünya çapında tanınan Blondeau, yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyor. Küçük yaşta başlayan kariyerini başarıyla sürdüren model, bugün de moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri.

24 yaşındaki Blondeau, 2022’den bu yana birlikte olduğu Fransız oyuncu Benjamin Attal ile ilişkisini bir adım ileri taşımaya karar verdi. Nişan haberini Instagram hesabından duyuran model, Yunanistan’daki tatillerinde çekilen romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarda parmağındaki gösterişli yüzük de dikkat çekti. Fotoğraflara “En yakın arkadaşıma ‘evet’ dedim. Sonsuzluğa merhaba!” notunu ekleyen Blondeau, mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ KONUŞULUYOR

Genç modelin nişan haberi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri ve ünlü dostları çifte tebrik mesajları yağdırdı. Bazı kaynaklara göre Blondeau’nun taktığı yüzüğün yaklaşık 34 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Henüz düğün tarihine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, hayranları şimdiden çiftin büyük gününü merakla bekliyor.