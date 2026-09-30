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Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu 2025 yılı denetim raporlarında, Ankara, Atatürk, Bursa Teknik, Düzce, Erciyes ve Yıldız Teknik üniversitelerindeki dekanlık uygulamaları dikkat çekti.

Raporlara göre söz konusu üniversitelerde senato kararlarıyla “Öğrenci Dekanlığı” ve “Araştırma Dekanlığı” adı altında birimler oluşturuldu. Bu birimlere ise rektör onayıyla dekan ve bazı üniversitelerde dekan yardımcıları görevlendirildi.

Sayıştay, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre fakülte, enstitü ve yüksekokulların kanunla kurulabildiğine, dekanın ise Yükseköğretim Kurulu tarafından atandığına dikkat çekti.

SAYIŞTAY KANUNDAKİ YETKİYİ HATIRLATTI

Sayıştay değerlendirmesinde, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine işaret edildi.

Memurlar.net'in haberine göre, Kanunun 5’inci maddesinde üniversiteler ile bunların içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokulların kanunla kurulacağı belirtiliyor. 16’ncı maddede ise fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekanın Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilerek atanacağı düzenleniyor.

14’üncü maddede ise üniversite senatosunun görevleri sıralanıyor. Atatürk Üniversitesi raporunda, bu görevler arasında dekanlık kurma veya kaldırma yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Sayıştay, bu düzenlemelerden hareketle kanunla kurulan fakültelere dekan atama yetkisinin Yükseköğretim Kurulunda olduğunu belirtti.

6 ÜNİVERSİTEDE HANGİ BİRİMLER KURULDU?

Sayıştay’ın tespitlerine göre Ankara, Bursa Teknik, Düzce ve Erciyes üniversitelerinde hem Öğrenci Dekanlığı hem de Araştırma Dekanlığı oluşturuldu.

Ankara Üniversitesi’nde senato tarafından kabul edilen yönergelerle iki birim kuruldu ve rektör onayıyla bir Araştırma Dekanı ile bir Öğrenci Dekanı görevlendirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi’nde Öğrenci Dekanlığı ve Araştırma Dekanlığı kuruldu, iki dekan rektör onayıyla görevlendirildi.

Düzce Üniversitesi’nde iki ayrı yönergeyle aynı adlarda birimler oluşturuldu ve iki dekan görevlendirildi.

Erciyes Üniversitesi’nde ise Öğrenci İşleri Dekanlığı ile Araştırma Dekanlığı kuruldu ve iki dekan atandı.

Atatürk Üniversitesi’nde 13 Ağustos 2021 tarihli senato kararıyla Öğrenci İşleri Dekanlığı oluşturuldu. Bu birime dekan ve dekan yardımcıları görevlendirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ise 12 Ocak 2017 tarihli senato kararıyla Öğrenci Dekanlığı kuruldu ve dekan ile dekan yardımcıları görevlendirildi.

ÜNİVERSİTELERDEN “EK ÖDEME YOK” SAVUNMASI

Üniversiteler, Sayıştay’a verdikleri cevaplarda söz konusu birimlerin kanunla kurulan fakültelerden farklı bir misyona sahip olduğunu savundu.

Ankara, Bursa Teknik ve Erciyes üniversiteleri, benzer uygulamaların başka üniversitelerde de bulunduğunu, görevlendirilen dekanların görevlerini gönüllülük esasıyla yürüttüğünü ve herhangi bir ek ödeme almadığını belirtti.

Üniversiteler ayrıca bu birimlerin yetkileri, özlük hakları ve atama usulünün kanunla kurulan fakültelerden farklı olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi ise birimlere tahsis edilmiş bütçe, ödenek veya mali işlem bulunmadığını, yöneticilerin “dekan” değil “koordinatör” unvanıyla görev yaptığını savundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi de Öğrenci Dekanlığı'nın öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulduğunu, bu görev nedeniyle ek ödeme yapılmadığını bildirdi.

SAYIŞTAY: EK ÖDEME YAPILMAMASI SONUCU DEĞİŞTİRMİYOR

Sayıştay ise üniversitelerin bu açıklamalarının uygulamanın mevzuata uygun olduğu anlamına gelmediği değerlendirmesinde bulundu.

Ankara, Bursa Teknik, Düzce ve Erciyes üniversitelerinin raporlarında, üniversitelerin açıklamalarına rağmen “mevzuatın yukarıda belirtilen ilkelerine aykırı bir görevlendirme mevcuttur” ifadesine yer verildi.

Atatürk Üniversitesi raporunda ise Öğrenci Dekanlığı tarafından ulaşılmak istenen amaçların üniversitenin mevcut akademik ve idari birimleri tarafından da gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Sayıştay, altı üniversite bakımından ortak olarak senato kararıyla dekanlık kurulması ve bu dekanlıklara rektör onayıyla görevlendirme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna vardı.