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6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE NATO OPERASYONU: ŞAFAK VAKTİ GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi gözaltılar sürüyor. Filistin'e destek eylemleriyle bilinen Direniş Çadırı aktivistleri de sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı.

MHP İL BAŞKANININ REDDEDİLME ÖFKESİ: MESAJLARINA KARŞILIK ALAMADIĞI KADININ ARACINA ZARAR VERDİ

MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar’ın mesajlar atıp reddedildiği evli bir kadının aracının sileceklerini kırdığı görüntüler otaya çıktı.

TANJU ÖZCAN İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA: İFTİRALARI TÜM TÜRKİYE GÖRECEK

Bolu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN SÜREÇ YASASI GELECEK SİNYALİ: SARAY'IN HUKUKÇUSU KONUŞTU, MECLİS COŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum KCK-PKK'yı uyaran açıklamasında TBMM tatile girmeden yasal düzenlemenin geleceğini belirtti. Uçum'un sözleri sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal düzenlemenin yolda olduğunu işaret eden ifadeler kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: “TAM MUTABAKATIMIZ VAR”

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden Özgür Özel, görüşmenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu ile hukuki ve siyasi mücadele konusunda tam mutabakat içinde olduklarını söyledi.

YAZAR

ARSLAN BULUT: YA ASIL TEHDİT, NATO’DAN GELİYORSA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “ASELSAN'ın bir Amerikan şirketine satılacağı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DÜNYA – YENİÇAĞ

AZERBAYCAN'DAN RUSYA'YA NOTA: UKRAYNA'DAKİ SOCAR İSTASYONUNA İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da SOCAR'a ait akaryakıt istasyonuna düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle Rusya'ya diplomatik nota verdiğini duyurdu.

BAŞKA ÜLKELER DE KOMEDYENLERİNİ TUTUKLUYOR MU? MERKEL’E KARA ÇARŞAF GİYDİRİLDİ, MERZ’E, 'YALANCI FRİTZ' DENDİ

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasıyla yeniden gündeme gelen ifade özgürlüğü tartışmaları, Almanya'daki uygulamaları da gündeme taşıdı. Federal Anayasa Mahkemesi, politikacıların ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri ve hakaretlere katlanması gerektiğini vurguluyor.

EGE'DE ŞER İTTİFAKI: İSRAİL VE YUNANİSTAN TATBİKATA BAŞLADI

İsrail ve Yunanistan orduları, İran ile çatışmanın sona ermesinin ardından Ege Denizi üzerindeki ortak askeri tatbikatlara yeniden başladı.

TRUMP'TAN MELONİ'Yİ ÇILDIRTACAK PAYLAŞIM: "UZAKLAŞTIRMA KARARI GEREKİYOR"

İki lider arasında, fotoğraf polemiği karşılıklı açıklamalarla sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile tokalaştığı bir fotoğrafı "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" notuyla paylaştı.

EKONOMİ- YENİÇAĞ

TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİLERİ GİYDİREN DEV FİRMA İFLAS ETTİ

Ekonomideki dalgalanmalar reel sektörü vurmaya devam ediyor. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin okul kıyafetlerini üreten, İzmir merkezli Cece Tekstil iflas etti.

NATO ZİRVESİ İÇİN ÖZEL 5 LİRA BASILDI: TEDAVÜLE GİRİYOR

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık madeni para basıldı. İlk etapta 100 bin adet üretilen paranın toplamda 500 bin adede ulaşması planlanıyor.

EKMEK FİYATLARINA VE MARKET RAFLARINA AYAR: BAKANLIK AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ile perakende ticarette adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı hedefleniyor. Düzenleme kapsamında ekmek fiyatlarından tedarik zincirine kadar birçok alanda önemli değişiklikler planlanıyor.

KREDİ KARTI KULLANANLARA KÖTÜ HABER: BANKALARIN AİDATLARA YAPTIĞI ZAM DUDAK UÇUKLATTI

SPOR - YENİÇAĞ

MASON GREENWOOD GELİŞMESİ: KAMPA KATILDI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marsilya'nın İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Fransız kulübünün yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa katıldı.

SOSYAL MEDYA- YENİÇAĞ

1) NATO Zirvesi için liderler Ankara’da buluştu

NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda ülkenin lideri Ankara’ya geldi. Zirve öncesi kentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Liderlerin gerçekleştireceği ikili görüşmeler ve zirveden çıkacak kararlar dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

2) Transformer kostümleriyle düğüne geldiler, sosyal medyayı güldürdüler

Optimus Prime ve Bumblebee kostümleri giyen iki genç, Balıkesir’de katıldıkları düğünde ilgi odağı oldu. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında düğün alanına giren gençler, dansları ve eğlenceli anlarıyla büyük beğeni topladı. Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar “Yılın en eğlenceli düğün girişi” yorumları yaptı.