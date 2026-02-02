Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı dinlemedi. Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen haşa konteynerlerde yaşayan depremzedeler şimdi ise tebligat kararıyla karşı karşıya kaldı.

Deprem sonrası Malatya İkizce Geçici Konaklama Merkezi’nde konteyner kentte yaşamlarını sürdüren hak sahipleri ve kiracılar, kendilerine 9 Şubat tarihine kadar konteynerleri boşaltmaları yönünde gönderilen tahliye tebligatlarına tepki gösterdi. Kış ortasında evleri henüz teslim edilmeden konteynerlerden çıkarılmak istendiklerini belirten vatandaşlar, sürecin belirsizlik, ekonomik zorluklar ve çocukların eğitimi açısından ciddi mağduriyet yarattığını dile getirdi.

‘GELİP KİMSE BAKMIYOR’

Konteyner kentte yaşayan Güllü Sandal, yaklaşık üç yıldır zor koşullarda yaşadıklarını belirterek yetkililere seslendi. Hak sahibi olmasına rağmen anahtarının hâlâ teslim edilmediğini söyleyen Sandal, şöyle konuştu:

“Araç yok, sağlık ocağı yok. Bizimle ilgilenen hiçbir yetkili yok. Anahtarımız verilmedi ama tahliye tebligatı geldi. 5-6 gün içinde gidecek yerimiz yok. Madem konutlar var, anahtarlarımızı versinler biz de gidelim.”

Sandal, yetkililerin konteyner kentteki gerçek durumu yerinde görmediğini savunarak, “Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Buradaki gerçek tablo gösterilmiyor. Sadece vitrin gösteriliyor. İçerisi rezillik” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ NE OLACAK?’

Tahliye sürecinin çocukların eğitimini doğrudan etkilediğini belirten Azize ise belirsizliğe dikkat çekti. Konut teslimlerinin Haziran ayına kadar süreceğinin söylendiğini hatırlatan Azize, şunları söyledi:

“Şimdi taşınırsak çocuğun okulunu değiştireceğiz. Daha adapte olmadan bu kez evler teslim edilecek ve tekrar okul değiştirmek zorunda kalacağız. Eğitim bu şekilde nasıl olacak?”

Azize, sosyal medyada yapılan eleştirilere de tepki göstererek, “İmkanı olan zaten anahtarını alıp gitti. Biz sadece Haziran’a kadar süre istiyoruz” dedi.

‘TAŞINACAK GÜCÜM YOK’

13 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan Fadime Sandal, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı. Tek başına olduğunu ve gelirinin bulunmadığını belirten Sandal, şu ifadeleri kullandı:

“Param yok, eşyam yok, taşınacak gücüm yok. Çocuğum okula gidiyor. Okulunu değiştirirsem eğitimi aksayacak. Servis tutacak gücüm de yok. Haziran ayına kadar yerimizden oynatılmak istemiyoruz.”

‘HANGİ VİCDANA SIĞAR?’

Rezerv alanda kuraların çekilmesine rağmen konutların teslim edilmediğini belirten Şerif Hambay, tahliye süresinin çok kısa tutulduğunu söyledi:

“9 Şubat’a kadar tahliye edin deniliyor. Bu kara kışta insanlar nereye gitsin? Dokuz gün içinde taşınmak mümkün mü? Üç yıl geçti, hâlâ evler teslim edilmedi.”

Hambay, özellikle öğrencilerin ve ailelerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Hak sahiplerine sürecin net anlatılmadığını söyleyen Ramazan Dağaşan, yaşanan en büyük sorunun belirsizlik olduğunu ifade etti:

“Evlerin ne zaman teslim edileceği belli değil. Gideceğimiz yer belli değil. Herkes ‘bilmiyorum’ diyor. Kışın ortasında, tarihi belli olmayan bir süreçte tahliye isteniyor. Asıl sorun bu belirsizlik.”

‘HAK EDİŞİM YOK GİDECEK YERİM YOK’

Konteyner kentte kalan kiracılardan Savaş Erayabakan ise kiracıların da görmezden gelindiğini belirtti:

“Ben kiracıyım. Hak edişim yok, gidecek yerim yok. Çalışmıyorum, kirada perişan durumdayım. Buradaki herkes mağdur.”

HAZİRAN’A KADAR SÜRE İSTEDİLER

Konteyner kent sakinleri, ortak çağrılarında evler teslim edilene kadar, en azından Haziran ayına kadar ek süre verilmesini talep ederek, yetkililerden sürecin net ve şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi.