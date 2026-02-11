Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde Merkez ilçede bulunan Uğur Apartmanı’nın yıkılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın fenni mesulü ve statik proje müellifi Hasan Akbaş hakkında dava açıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akbaş’ın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Eylül’de görülen üçüncü duruşmada, dosyanın bilirkişi raporu hazırlanması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’ne gönderilmesine karar verilmiş ve duruşma ertelenmişti.

Ancak aradan geçen yaklaşık 4 ayın ardından görülen dördüncü duruşmada, dosyanın üniversiteye gönderilmediği ortaya çıktı. Mahkeme salonunda, söz konusu evrakın “sehven” iletilmediği bilgisi paylaşıldı.

Mahkeme heyeti, eksikliğin giderilmesi için dosyanın üniversiteye gönderilmesine yeniden karar vererek davayı 20 Mayıs tarihine erteledi.