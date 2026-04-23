6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da yıkılan binaya ilişkin aranan firari müteahhit, Tayland’da yakalandı.

Tayland Göçmenlik Bürosu ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Pattaya kentindeki bir apartmana baskın düzenlendi. Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 76 yaşındaki Abdullah Ayababa gözaltına alındı.

Tayland polisi, şüphelinin Türkiye’nin bildirimi üzerine arandığını ve bir süredir ülkede yaşadığının tespit edildiğini açıkladı. Yapılan takip sonrası kaldığı adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

6 Şubat depremlerinde Adana’daki Sami Bey Apartmanı’nın yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Soruşturma sürecinde binanın yapımında standartlara aykırı malzeme kullanıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında sorumlu mühendis olarak adı geçen Abdullah Ayababa hakkında yakalama kararı çıkarılmış, deprem sonrası Türkiye’den ayrıldığı belirlenmişti. Şüphelinin, Türk makamlarıyla kurulacak koordinasyon sonrası Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.