Hatay'ın İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Büyük Çarşı İş Hanı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. İçinde Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun da yer aldığı binada, üniversite öğrencileri dahil 16 kişi depremde yaşamını yitirdi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi Recep Nafiz Soyer'in 1986'da öldüğü gerekçesiyle soruşturmayı depremden bin gün sonra takipsizlikle kapattı.

KAPATMA KARARI 13 AY ÖNCE ALINMIŞ

Yurt için verilen karar ANKA Haber Ajansı'ndan Mehmet Oflaz'ın CİMER sorgusuyla ortaya çıktı. Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021'deki kararıyla yurdun ruhsatı iptal edilmiş ve faaliyetine son verilmişti.

KYK İl Müdürlüğü'nün yanıtına göre, yurt ilk olarak 2008'de Milli Eğitim Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmişti.

Denetim sonrası kapatma bildirimi ilgili mercilere yapılmış ancak uygulanmamıştı.

BELGELER DEPREMDE ZAYİ OLDU

KYK İl Müdürlüğü, deprem nedeniyle arşiv binasının ağır hasar gördüğünü ve orijinal belgelerin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. 14 Nisan 2023 tarihli yazı ile belgelerin zayi olduğu tasdik edilmiş.

Dijital kayıt tutulmadığı için sorumlular tespit edilememiş.

Yurtta 19 yaşındaki oğlunu kaybeden anne, "Allah hepsinin belasını versin, aynı acıyı, evlat acısını onlara da yaşatsın. İlahi adalete güveniyorum" dedi.

'AĞIR KAMU İHMALİ'

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, durumu ağır bir kamu ihmali olarak değerlendirdi. Ruhsat iptaline rağmen yurdun neden mühürlenmediğini, kararın neden uygulanmadığını sorguladı.

Belgelerin dijitalleştirilmemesinin skandal olduğunu belirterek, sorumlu kamu görevlilerinin tespit edilmesini ve cezai süreçlerin işletilmesini talep etti.