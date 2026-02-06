Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Anasayfa Gündem 6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar

6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı deprem, 11 ilimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Gece uykularında sarsıntıya yakalanan binlerce insanımız, enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, bu kara günde Türkiye dayanışma ruhuyla birbirine kenetlendi. 7’den 70’e herkes seferber oldu.

Hande Karacan
Son Güncelleme:
6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 1

Kimi bölgeye koştu, kimi elindekini paylaştı, kimi de hiç tanımadığı insanlar için gecesini gündüzüne kattı. Bu zorlu günlerde, yaptıkları fedakârlıklarla hafızalara kazınan sayısız kahraman vardı…

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 2

Madenciler, ailelerini geride bırakıp hiç düşünmeden enkazların başına koştu. Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve dar alanlarda, umutla yaşam aradılar. Asrın felaketinde 10 binden fazla madenci sahadaydı; her biri farklı bir hayata dokundu, farklı bir mucizeye tanıklık etti.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 3

Depreme hastanede yakalanan Şeyma hemşire, herkes canını kurtarmaya çalışırken hastalarının yanına koştu. Onları tek tek kucaklayarak güvenli alanlara tahliye etti.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 4

45 yıllık şoför Kazım Budak, iş makinesini alıp İstanbul’dan Kahramanmaraş’a yalnızca 9 saatte ulaştı. Zamanla yarıştı, bir an bile tereddüt etmedi.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 5

Azerbaycan’dan bir vatandaş, arabasına doldurduğu yardım malzemeleriyle kardeş ülke Türkiye’nin yolunu tuttu. Sınırları aşan bu dayanışma, yürekleri ısıttı.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 6

Meksika’dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo, görev başındayken hayatını kaybetti. Kahraman patilerden biri olarak hafızalarımıza kazındı.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 7

Arama kurtarma ekipleri, canları pahasına enkazlara girdi. Soğuk, yorgunluk ve umutsuzluğa rağmen bir can daha kurtarabilmek için durmadan çalıştılar.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 8

Gönüllü sağlık çalışanları, deprem bölgesine koşarak binlerce insanın hayata yeniden tutunmasını sağladı.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 9

Sivil toplum kuruluşları da sahadaydı. Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, deprem bölgesinde aktif çalışmalarıyla önemli bir rol üstlendi.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 10

Türkiye’nin dört bir yanından yardım kolileri yola çıktı. Evlerindeki fazlalığı değil, çoğu zaman en değerlisini paylaşan insanlar vardı.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 11
6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 12

Çocuklar ise depremzede arkadaşlarına oyuncaklarını gönderdi, resimler çizdi, harçlıklarını paylaştı.

6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar - Resim: 13

Bu felaket, acının büyüklüğünü gösterdi ama aynı zamanda insanlığın, dayanışmanın ve umudun da ne kadar güçlü olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
