Kimi bölgeye koştu, kimi elindekini paylaştı, kimi de hiç tanımadığı insanlar için gecesini gündüzüne kattı. Bu zorlu günlerde, yaptıkları fedakârlıklarla hafızalara kazınan sayısız kahraman vardı…
6 Şubat’ın görünmeyen kahramanları: Sadece yardım değil, umut taşıdılar
6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı deprem, 11 ilimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Gece uykularında sarsıntıya yakalanan binlerce insanımız, enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, bu kara günde Türkiye dayanışma ruhuyla birbirine kenetlendi. 7’den 70’e herkes seferber oldu.Derleyen: Hande Karacan
Madenciler, ailelerini geride bırakıp hiç düşünmeden enkazların başına koştu. Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve dar alanlarda, umutla yaşam aradılar. Asrın felaketinde 10 binden fazla madenci sahadaydı; her biri farklı bir hayata dokundu, farklı bir mucizeye tanıklık etti.
Depreme hastanede yakalanan Şeyma hemşire, herkes canını kurtarmaya çalışırken hastalarının yanına koştu. Onları tek tek kucaklayarak güvenli alanlara tahliye etti.
45 yıllık şoför Kazım Budak, iş makinesini alıp İstanbul’dan Kahramanmaraş’a yalnızca 9 saatte ulaştı. Zamanla yarıştı, bir an bile tereddüt etmedi.
Azerbaycan’dan bir vatandaş, arabasına doldurduğu yardım malzemeleriyle kardeş ülke Türkiye’nin yolunu tuttu. Sınırları aşan bu dayanışma, yürekleri ısıttı.
Meksika’dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo, görev başındayken hayatını kaybetti. Kahraman patilerden biri olarak hafızalarımıza kazındı.
Arama kurtarma ekipleri, canları pahasına enkazlara girdi. Soğuk, yorgunluk ve umutsuzluğa rağmen bir can daha kurtarabilmek için durmadan çalıştılar.
Gönüllü sağlık çalışanları, deprem bölgesine koşarak binlerce insanın hayata yeniden tutunmasını sağladı.
Sivil toplum kuruluşları da sahadaydı. Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, deprem bölgesinde aktif çalışmalarıyla önemli bir rol üstlendi.
Türkiye’nin dört bir yanından yardım kolileri yola çıktı. Evlerindeki fazlalığı değil, çoğu zaman en değerlisini paylaşan insanlar vardı.
Çocuklar ise depremzede arkadaşlarına oyuncaklarını gönderdi, resimler çizdi, harçlıklarını paylaştı.
Bu felaket, acının büyüklüğünü gösterdi ama aynı zamanda insanlığın, dayanışmanın ve umudun da ne kadar güçlü olduğunu hatırlattı.