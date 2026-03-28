Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yapımı tamamlanan Acıpayam İlkokulu’na, henüz öğrencisi bulunmamasına rağmen 6 öğretmen atandığı iddia edildi. Atanan öğretmenlerin farklı okullarda görev yaptığı ve okulda eğitimin hâlâ başlamadığı öne sürüldü. Yetkililerden, atamaların yeniden değerlendirilmesi ve okulun planlı şekilde eğitime hazırlanması talep edildiği ileri sürüldü.

“ORTADA CİDDİ BİR SORUN VAR”

Eğitim-İş Denizli 2 No’lu Şube Başkanı Gökhan Okulu, konuyla ilgili açıklamasında, okulun inşaatının yaz aylarında tamamlandığını ve aralık ayında kurucu müdürün atandığını hatırlattı. Okul açıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurulduğu ve “henüz öğrenci bulunmadığı için il içi sıra tayinleriyle öğretmen ataması yapılması gerektiğinin” iletildiği iddia edildi.

Ancak müdürlüğün, okulun il içi mazeret tayinlerine açılacağı yönünde yanıt verdiği öne sürüldü. Buna rağmen ocak ayındaki mazeret tayini sürecinde 6 öğretmenin atandığı ve bunların 5’inin il dışı mazeret tayini kapsamında olduğu iddia edildi. Eğitim-İş’in, atamaların iptal edilmesini talep ettiği, öğretmenlerin hak kaybı yaşamaması için il veya ilçe emrine alınabileceğini ilettiği öne sürüldü.

ÖĞRENCİ KAYIT BÖLGESİ MART AYINDA BELİRLENDİ

Okulun öğrenci sayısının sorulması üzerine yetkililerin, bilgiyi paylaşma yetkilerinin olmadığını söylediği iddia edildi. Daha sonra 13-15 Mart tarihleri arasında okulun kayıt bölgesi sınırlarının oluşturulduğu öne sürüldü. Öğretmen atamalarının ocak ayında yapılmış olmasına rağmen, öğrenci kayıt sürecinin Mart ayında belirlendiği ifade edildi.

27 Mart itibarıyla farklı okullardan 9 birinci sınıf öğrencisinin nakil yoluyla okula alınmaya başlandığı iddia edilirken, okulda hâlâ eğitimin başlamadığı öne sürüldü. Bunun sebebinin atanan 6 öğretmenin farklı okullarda görevlendirme kapsamında çalışıyor olması olduğu öne sürüldü.

EĞİTİM İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER TALEP EDİLDİ

Eğitim-İş’in, “Eğer okulda öğretmen ihtiyacı varsa öğrenciler nerede? Öğrenciler varsa öğretmenler neden başka okullarda görev yapıyor?” sorusunu yönelttiği iddia edildi. İlçe genelinde norm fazlası öğretmenler varken, okul için planlı atama yapılması ve kadronun sağlıklı şekilde oluşturulmasının gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Eylül ayında tam teşekküllü eğitime başlaması için gerekli düzenlemelerin yapılması talep edildiği öne sürüldü. Kurucu müdür atanmasının anlaşılır olduğu, ancak öğrencisi olmayan bir okula öğretmen atanmasının anlaşılamadığı iddia edildi.