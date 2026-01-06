Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 6 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 6 Ocak Salı gününe ait güncel yayın akışı…
6 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Ocak 2026 Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri hangi diziler, filmler ve programlar bekliyor? İşte, TV yayın akışı...
Haberi Paylaş
1 8
NOW
- 07.30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
2 8
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 19.45 Finale Doğru
- 20.30 Fenerbahçe-Samsunspor
- 22.50 Çakallarla Dans 4
3 8
TV8
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
4 8
TRT1
- 06.20 Kalk Gidelim
- 09.25 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.30 Kasaba Doktoru
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
5 8
STAR
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Bayi Toplantısı
- 22.30 Bayi Toplantısı
6 8
SHOW
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Görümce
- 22.15 Atla Gel Şaban
7 8
KANAL D
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.45 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Gol Kralı
- 21.45 Gol Kralı
- 23.30 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
8 8
Kaynak: Haber Merkezi