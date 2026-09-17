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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya’da yaklaşık 6 milyon euro değerinde kakao taşıdığı belirtilen Türk TIR’ı silahlı saldırganların hedefi oldu. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Antalya merkezli bir lojistik firmasına ait aracın önü, Bari kenti yakınlarında 4 kişi tarafından kesildi.

SÜRÜCÜYÜ DARBEDİP TIR’I KAÇIRDILAR

Aktarılan bilgilere göre silahlı saldırganlar, TIR sürücüsünü darbettikten sonra aracı gasbetti. Şüphelilerin operasyon sırasında iletişimi engellemek amacıyla jammer kullandığı belirtildi.

Saldırganlar daha sonra milyonlarca euroluk kakao yükü bulunan TIR’la bölgeden uzaklaştı.

DORSEYİ AÇAMAYINCA PLANLARI BOZULDU

Ancak saldırganlar, kaçırdıkları TIR’ın dorsesini açmayı başaramadı. Bunun üzerine aracı terk eden 4 şüpheli bölgeden kaçtı.

İTALYAN POLİSİ TIR’I BULDU

Olayın ardından harekete geçen İtalyan polisi, düzenlenen operasyon sonucu TIR’ı buldu. Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.