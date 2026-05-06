Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı?

6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı?

6 Mayıs’ta gökyüzü, duygularla mantık arasında denge kurmayı zorlaştırırken; ani kararlar, beklenmedik gelişmeler ve içsel sorgulamalar burçların gündemini belirliyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 1

KOÇ

Sabah bir şeyleri hızla başlatma isteğiyle uyanabilirsin ama gün ilerledikçe tempoyu ayarlaman gerektiğini fark edeceksin. Bugün mesele hız değil, doğru anı yakalamak.

1 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 2

BOĞA

Günün teması: “değer”. Hem kendine verdiğin değer hem de sahip oldukların. Küçük bir karar, uzun vadede düşündüğünden daha büyük sonuçlar doğurabilir.

2 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 3

İKİZLER

Kafanın içinde aynı anda birkaç senaryo dönüyor olabilir. Bugün seçmek zorunda değilsin ama hangisinin seni gerçekten heyecanlandırdığını fark edeceksin.

3 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 4

YENGEÇ

Geçmişten bir duygu, hiç beklemediğin bir anda kapını çalabilir. Kaçmak yerine bakarsan, aslında sana bir şey anlatmaya çalıştığını göreceksin.

4 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 5

ASLAN

Bugün insanlar seni dinliyor ama asıl mesele: sen kendini ne kadar dürüst anlatıyorsun? Etki bırakmak istiyorsan samimiyet anahtarın olacak.

5 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 6

BAŞAK

Her şeyi kontrol etmeye çalışma isteğin artabilir. Ama bugün kusursuzluk değil, “yeterince iyi” olmak işleri daha hızlı çözecek.

6 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 7

TERAZİ

Bir seçim yapman gerekebilir ve bu sefer ortayı bulmak kolay olmayacak. Kalbinle mantığın farklı şeyler söylüyorsa, hangisinin daha sakin hissettirdiğine bak.

7 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 8

AKREP

Bugün yüzeyde olan şeyler seni tatmin etmeyebilir. Birinin söylediğinin arkasındaki gerçek niyeti sezebilirsin. Sezgilerin pusula gibi çalışıyor.

8 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 9

YAY

Aklın başka yerde, bulunduğun yer başka bir yerde olabilir. Gün sana “burada mısın gerçekten?” diye soruyor. Cevap önemli.

9 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 10

OĞLAK

Sorumluluklar zaten hep var ama bugün bir tanesi diğerlerinden daha fazla ağırlık yapabilir. Onu ertelemek yerine çözmek rahatlatacak.

10 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 11

KOVA

Farklı olmak her zamanki gibi güçlü yanın ama bugün biri seni gerçekten anlamaya yaklaşabilir. Bu da seni şaşırtabilir.

11 12
6 Mayıs günlük burç yorumları: İç ses mi mantık mı? - Resim: 12

BALIK

Bir şeyleri fazla hissettiğini düşünebilirsin ama aslında kaçırdığın detayları yakalıyorsun. Duyguların bugün sana veri sağlıyor, yük değil.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro