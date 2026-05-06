6 Mayıs 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN ÖCALAN'A STATÜ İSTEYEN BAHÇELİ'YE YAYLIM ATEŞİ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Müsavat Dervişoğlu'ndan Öcalan'a statü isteyen Devlet Bahçeli'ye yaylım ateşi geldi...

CHP KURULTAY CEZA DAVASI ERTELENDİ: ADEM SOYTEKİN TANIK OLARAK DİNLENECEK

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasında savcılık, İBB Davası'nda 'itirafçı' olan Adem Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etti. Dava 1 Temmuz'a ertelendi.

MAHMUT ARIKAN'DAN OH BE DEDİRTECEK ADAY AÇIKLAMASI

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan Yeni Yol grubunun grup toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada "86 milyonun oh be diyeceği" adayı iktidar erken seçim kararı aldığında açıklayacaklarını söyledi.

BAHÇELİ'NİN SONRAKİ ADIMI ÖCALAN'A GENEL BAŞKANLIK ÖNERMEK Mİ OLACAK?

MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a barış elçiliği statüsü önermesinin ardından Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu Bahçeli'nin bir sonraki adımını açıkladı. Halaçoğlu, "Sanırım bir sonraki adım Apo'ya Genel Başkanlık önermek" dedi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek’in mal varlığına el konuldu.

PETROL VE ALTIN FİYATLARINDA ROTA DEĞİŞTİ: SAVAŞTAN HABER GELDİ

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran ile mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 13 azalışla 97 dolara, WTI ise 91,54 dolara düştü.

ÜNLÜ EKONOMİST MEHMET ŞİMŞEK'İ FENA YAKALADI: GÖZLERDEN KAÇAN DETAYI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiği Haziran 2023’ten bu yana geçen yaklaşık üç yıllık süreçte enflasyon verileri yeniden tartışma konusu oldu. Ekonomist Alaattin Aktaş’ın değerlendirmesine göre, bu dönemde tüketici fiyatlarındaki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı.

TATİL KARARI SONRASI BİLETLER ALEV ALDI: FİYATLAR CEP YAKIYOR

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından ulaşım sektöründe bilet fiyatları kısa sürede yükselişe geçti. Kararın duyurulmasından sonraki 24 saat içinde hem havayolu hem de karayolu hatlarında belirgin fiyat artışları yaşandı. Vatandaşlar ise bu duruma tepkili.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE”NİN KOMUTA MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a statü olarak "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" unvanı verilmesini önerdi.

TRUMP: İRAN ANLAŞMAYI KABUL EDERSE SAVAŞ SONA ERECEK, KABUL ETMEZSE BOMBALAMA BAŞLAYACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından "yeni prosedürlerle" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi.

LOS ANGELES'I NEFRETİYLE KUNDAKLADI: 7 BİN EV KÜL OLDU

ABD'nin Los Angeles kentini kül eden yanından sorumlu tutulan 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht'in davası sürüyor. 7 Ocak 2025’te Pacific Palisades ve Malibu çevresinde başlayan yangınlarda 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin ev ve iş yeri kül oldu.

HONDİUS'TAKİ HANTAVİRÜS SALGINI DSÖ'NÜN YAKIN TAKİBİNDE

DSÖ, Arjantin'den Afrika'ya giden yolcu gemisi MV Hondius'ta patlak veren vakaların ardından gündem olan hantavirüsü, küresel nüfus için "düşük riskli" olarak değerlendirirken, yakından takibe aldığı virüsün genom dizileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI EL KOYDU: SERGEN YALÇIN KARARINDAN VAZGEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor’a 1-0 yenildi. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterirken, soyunma odasında yaşandığı öne sürülen gelişme dikkat çekti.

Şebnem Ferah’ın uzun süredir beklenen konseri büyük ilgi gördü. Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi sonrası binlerce kişi bilet bulamadığını dile getirirken, sosyal medyada “ek konser” talepleri yükseldi. Yoğun talep, hem sanatçının geri dönüş etkisini hem de organizasyona olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Anneler Günü için hazırlanan bir reklam kampanyası, beklenmedik şekilde tartışma yarattı. Kampanyanın içeriği üzerinden yapılan yorumlar, bazı kullanıcılar tarafından hayvan karşıtı söylemlerin artmasına yol açtı. Tepki çeken paylaşımlar sonrası hayvan hakları savunucuları duruma karşı çıkarken, sosyal medyada “duyarlı dil” çağrıları öne çıktı.