YENİÇAĞ - 6 Mart 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A KARŞI SAVAŞINDA 7’NCİ GÜN

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaşta 7’nci güne girildi. İsrail, Beyrut ve Tahran’a saldırı başlatırken UNICEF, İran’a 181 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN'DAN BARZANİLERE SERT MESAJ: VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Irak'taki İranlı Kürt silahlı grupların İran'a saldırmasın "harika" olacağını" söylerken İran Savunma Konseyi Üyesi Ahmediyan, yayınladığı mesajla Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimi uyardı.

ABD'Lİ YORUMCU TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ: İSRAİL İÇİN TEHDİT. ÇÜNKÜ KONTROL EDİLEMEZ

ABD'li muhafazakar yorumcu Tucker Carlson, ABD için Türkiye'nin kontrol edilememesinin bir sorun olduğunu ve bu durumun İsrail'e tehdit oluşturduğunu söyledi.

DUBAİ'DE MAHSUR KALAN ALTINLAR ZARARINA SATILMAYA BAŞLADI: SAVAŞIN PENÇESİNDE ALTIN KRİZİ

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş küresel altın ticaretini vurdu. Dubai’de mahsur kalan tonlarca altın, teslimat krizi nedeniyle piyasa fiyatının altında satılıyor.

İSPANYOLLAR TÜRKLERE VİZE İÇİN İMZAYA KOŞTU

İspanya’nın da Türkiye gibi savaş karşıtı yaklaşımı, sosyal medyada Türk ve İspanyollar arasında dayanışmaya dönüştü. İspanyollar Türk vatandaşları için vize kolaylığı talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

ABD VE İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDERKEN TAHRAN’DA “ZAFERE KADAR SAVAŞ” SLOGANIYLA YÜRÜDÜLER

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları devam ederken Tahran’da büyük bir gösteri düzenlendi. İranlılar, Cuma namazı sonrası “Zafere kadar savaş savaş” sloganı attı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN TARİH VE RAKAM VERDİ: HAFTA SONU UYARISI

Jeopolitik gerilimler tırmanırken altın neden düşüyor? Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşteki "ters köşe" hareketin şifrelerini çözdü. Ons altın için 6 bin dolar, gram altın için ise 10 bin TL hedefini koruyan Memiş, mevcut düşüşü "dinlenme süreci" olarak tanımlarken tarih verdi.

GÜNDEM YENİÇAĞ

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: UÇUŞ İPTALLERİ UZATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile ABD-İsrail savaşından etkilenen uçuşlara yönelik yeni açıklama yaptı. Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, uçuşların 3 gün daha durdurulduğunu duyurdu.

TÜSİAD'IN ESKİ YÖNETİCİLERİ ORHAN TURAN VE ÖMER ARAS'A HAPİS CEZASI

TÜSİAD'ın eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras, genel kurul konuşmaları nedeniyle yargılandıkları davada “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan iki isme de 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARINDA İGAMİNG'E DEV OPERASYON: ONLARCA GARİMENKULE EL KOYULDU

Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında bahis sitelerine altyapı sağlayan şirkete yönelik 9 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına el koyuldu.

AKP'Lİ ÖZLEM ZENGİN 'MİLLETİMİZ NE YİYORSA TALİBİZ' DEMİŞTİ: PAZARDAKİ VATANDAŞ: YARIM BUÇUK ALIYORUZ

Ekonomik kriz vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Lüks iftar mönüsüne gelen tepkilere yanıt veren AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in, “Akşama peynir, ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz” sözlerine vatandaştan yanıt geldi: Yarım buçuk alıyoruz...

AKIN GÜRLEK: AVUKAT-HÜKÜMLÜ GÖRÜŞMELERİ KISITLANACAK, ÇOCUK SUÇLULARA MÜEBBET YOLU AÇILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalete güven eksikliği olduğunu belirtti, çocuk suçlulara müebbet hapis yolunun açılacağını söyledi. Hükümlü-avukat görüşmelerinin kısıtlanacağını belirten Gürlek, "Savcı olarak görevimi yaptım" dedi.

SPOR YENİÇAĞ

SELÇUK DERELİ DEV DERBİDE KAZANACAK TAKIMI AÇIKLADI... HAKEM ATAMASINA TEPKİ

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, YENİÇAĞ’a özel açıklamalarda bulundu; Süper Lig’deki hakem uygulamalarını, derbi beklentilerini ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / ARSLAN BULUT

İRAN FÜZELERİNİ ALKIŞLAYAN BAHREYNLİLER

Haluk Dural paylaştı; CNN, MBSN ve Fox News'in eski spikeri, şimdi kendi YouTube kanalından yayın yapan Rick Sanchez, Bahreyn'deki ABD üssünün neden vurulduğunu ve Bahreyn halkının buna nasıl tepki verdiğini kendi üslubuyla anlattı:

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

💐Türk-İspanyol dostluğu büyürken Sarıgül’den “sarı çiçekli” ziyaret

Sosyal medyada büyüyen Türk-İspanyol yakınlaşması bu kez siyasete de sıçrıyor. Mustafa Sarıgül, eline "sarı çiçekler" alıp İspanya Başkonsolosluğu’na gidiyor;

“Nereye gidiyoruz başkanım?” sorusuna verdiği cevap ve görüntüler X’te kısa sürede paylaşılıp yorum yağmuruna tutuluyor.



🏆Emin Alper’in Berlin’den Gümüş Ayı’yla dönen filmi “Kurtuluş” beyaz perdede

Yönetmen Emin Alper imzalı “Kurtuluş (Salvation)” 76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı – Büyük Jüri Ödülü almasının ardından Türkiye’de vizyona girdi.