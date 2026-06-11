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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın, Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı dairede mahsur kalan kadın ile çocuğu güvenli şekilde binadan çıkardı.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.