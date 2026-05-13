Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
6 katlı binada can pazarı: Alevler bir anda etrafı sardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çatıyı sarmadan söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar, alevler ve kırılan pencere camları mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, binanın çatısına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
