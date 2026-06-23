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Kaynak: AA

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında Siirt’in yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 10 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklar aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 85 milyon liralık geliri akladığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 3 USB bellek, 3 dizüstü bilgisayar ve bir tablet ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.